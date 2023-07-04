Bilecik Belediyesi Temmuz Ayı Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda bir gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Parti grup sözcülerinin açıklamalarıyla başlayan toplantıda, Cumhuriyet Mahallesindeki parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunda imar komisyonunda gelen rapor görüşüldükten sonra oy çokluğuyla karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca son dönemde yapılan üst atamalara ilişkin meclis üyelerine bilgi verildi.