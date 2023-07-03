Bilecik Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları çerçevesinde yüzlerce öğrenci yüzme kurslarına başladı.

Şu ana kadar eğitime ve çocuklara yönelik birçok faaliyeti uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi, bu yaz döneminde de binlerce çocuğun verimli ve keyifli bir yaz dönemi geçirmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Basketbol, futbol, yüzme ve tenis spor dallarında öğrencilerin başvuru yaptığı Yaz Spor Okulları için kayıtlar devam ederken, yüzlerce öğrenci uzman eğitmenler eşliğinde birçok konuda teorik ve uygulamalı eğitimler alıyor.

‘’Çocuklarımızı her alanda geleceğe hazırlıyoruz’’

Su Eğlence Dünyasında gerçekleştirilen yüzme kursu başlangıç programına katılan Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, öğrenci ve velilerle sohbet etti. 5-12 yaş arasında çocukların kayıt yaptırabileceği yaz spor okullarının başladığını kaydeden Başkan V. Subaşı, ’’Bilecik Belediyesi olarak bu yıl da yüzlerce çocuğumuzu ağırlamaya devam ediyoruz. Amacımız onların her alanda geleceğe hazırlanmalarında onlara yardımcı olmaktır. Eğitimlerine devam eden öğrencilerimiz burada yüzmeyi en iyi şekilde öğrenerek ayrılmış oluyor. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. 3 Temmuz Pazartesi günü kursların başlayacağı spor okulları için detaylı bilgiyi 0 228-214 91 87 numaralı telefonları arayarak alabilirler" dedi.

Yaz Spor Okulları çerçevesince yüzme kursları için Bilecik Belediyesi tarafından ulaşım imkanı da sunuluyor.