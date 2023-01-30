Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi tarafından hazırlanan ’Büyülü Kaçamak’ adlı oyun Bilecik’te sahne aldı.

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi tarafından hazırlanan ’Büyülü Kaçamak’ adlı oyun Bilecik’te sahne aldı.

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan ’Büyülü Kaçamak’ adlı oyun, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde seyirciyle buluştu. Mehmet Yılmaz tarafından yazılan ve yönetmenliğini Onur Algın’ın yaptığı oyunda Reji Asistanı Tuğba Kaval yer alırken oyunda ise Emre Bulut, Beyzanur Çerkez, Damla Akdeniz, Ümit Çağatay Koç, Bilge Sertcan, Ali Osman Aydın, Merve Eren, Ayşe Sabah, Ecrin Işık, Nurcan Gündüz, Didem Mercan, İlayda Kurnaz ve Efe Bozdoğan yer aldı. Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, sahnelenen oyun sonrasında oyunculara çiçek takdiminde bulunarak, fotoğraf çektirdi.

"Şehrimizden çıkan oyuncularla salonlarımızın dolması bizleri mutlu ediyor"

Oyun sonrasında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Subaşı, "Ben öncelikle bu atmosferi yaşattıkları için tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Mutlaka aileleriniz de sizlerle gurur duymuştur. Bilecik’te belediyemizin sanat akademisinde böyle oyunlar oldukça bizler onları izlemeye devam edeceğiz. Oyuncular kendi içimizde olunca sahneler ne kadar güzel salonlar ne kadar dolu oluyormuş, onu gördük. Böylesine güzel kendi şehrimizden oyuncuların olması bizleri ayrıca mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.