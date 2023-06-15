Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi faaliyetleri çerçevesinde piyano eğitimi çocuklar, İzmir’de hünerlerini sergiledi.

Mozart Akademi tarafından İzmir’de düzenlenen 8. Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivaline, Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri katıldı. Yarışmayı başarıyla tamamlayan Sanat Akademisi öğrencilerimiz, Bursa 4. Uluslararası Müziğin Yıldızları Festivali’ne davet edilerek şehrimizi gururlandırdı.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı da düzenlenen programa katılarak, Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi küçük müzisyenlerini yalnız bırakmadı. Subaşı, "Mozart Akademi tarafından İzmir’de düzenlenen 8. Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivaline, Sanat Akademimizde eğitim gören çocuklarımızla katıldık. Yarışmayı başarıyla tamamlayan çocuklarımız Bursa 4. Uluslararası Müziğin Yıldızları Festivali’ne davet edilerek şehrimizi gururlandırdı. Başarı ve mutluluk her daim sizlerin olsun çocuklar" ifadelerini kullandı.