Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölye biriminde üretilen oturma bankları, piknik masaları, kedi ve köpek kulübeleri ile çocuk oyun grupları şehrin birçok noktasında vatandaşların hizmetine sunuldu.

Başta sokak hayvanları için kulübe ve besleme noktaları, piknik masaları, çocuk oyun grupları olmak üzere birçok alanda ürünlerin imalatının yapıldığı atölye birimi, çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri tarafından şehrin birçok noktasına bırakılan banklar vatandaşların kullanımına sunuldu. Ekipler tarafından ayrıca yeni yüzüyle vatandaşların hizmetine sunulmaya hazırlanan Uğur Mumcu Parkı için de oturma bankları, çocuk oyun grupları ve masaların yapımı devam ediyor.