Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediyeye 8 daimi işçi alımı yapılacağını söyledi.
Başkan V. Subaşı açıklamasında, “Bilecik Belediyesine Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞ-KUR) aracılığıyla 8 daimi işçi alımı yapacağız. İşçi alım ilanımız, İŞ-KUR resmi internet sitesinde yayınlandı. Başvurular 29 Nisan 2023 ile 2 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılabilecek. İlana başvuruda bulunmak isteyen adayların, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden online olarak başvuru yapmaları gerekiyor” dedi.