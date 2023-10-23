Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 10. Grup’ta ilk hafta geride kalırken, Bilecik Belediye Spor Voleybol Takımı lige galibiyet ile başladı.

İstasyon Spor Salonu’nda TVF Kadınlar 2. Ligi 10. Grup’ta ilk haftasında Bilecik Belediye Spor Voleybol Takımı ile Zonguldak DSİ karı karşıya geldi. Maçı Bilecik Belediye Spor Voleybol Takımı 25-7, 25-6, ve 25-11 skorlarla 3-0 kazandı. Müsabakayı Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve sporseverler takip etti.

Bilecik Belediye Spor Kulübünün 3-0 kazandığı maç sonrası açıklama yapan Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, ‘TVF 2. Lig ilk maçımızda Zonguldak DSİ’yi 3-0 yenerek lige harika bir başlangıç yapan Bilecik Belediye Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımımıza Valimiz Sayın Şefik Aygöl ve vatandaşlarımızla birlikte tribünden destek olduk. Hedefimiz şampiyonluk rotamız TVF 1. Lig" ifadelerini kullandı.