Motorcular Söğüt’te bir araya geldi Motorcular Söğüt’te bir araya geldi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 10. Grup’ta ikinci hafta geride kalırken, Bilecik Belediye Spor Voleybol Takımı da Düzce Voleybol Takımı’nı 3-0 mağlup etti.

Düzce 18 Temmuz Spor Salonu’nda oynana TVF Ligi 10. Grup’ta ikinci hafta müsabakasında Bilecik Belediye Spor Voleybol Takımı, deplasmanda Düzce Voleybol Takımı’nı 3-0 yendi. Filenin şimşekleri, ilk seti 13-25, ikinci seti 11-25 ve son seti 15-25 kazanarak, ligde 2’de 2 yaptı. Bilecik Belediye Spor Voleybol Takımı ligin üçüncü haftasında haftası BAY geçerken, dördüncü hafta Bilecik derbisinde Bozüyük Belediye Eğitim Spor’u konuk edecek.