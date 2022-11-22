Öte yandan Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı haftaya Yalova deplasmanında Semt77 Yalova Spor ile karşı karşıya gelecek.

İstasyon Spor Salonu’nda oynana TVF Kadınlar 2. Lig 10. Grup 5’inci hafta müsabakasında Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı kendi saha ve seyircisi önünde Tepebaşı Gençlik Spor’u 3-1 yendi. Maça iyi başlayan Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı ilk seti 25-19 kazanırken, ikinci seti 14-285 kaybetti. Üçüncü sette 25-15’lık skorla kazanan Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı son seti de 25-17 skorla bitirdi. Bu sonuçlar maçı 3-1 kazanan Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı ligde 3 galibiyet 2 mağlubiyetle 10 puanla 8 takımlı ligde 3 sırada yer aldı.

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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig’de 5’inci hafta geride kalırken Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı kendi evinde 3-1 kazandı.

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