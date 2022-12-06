Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig’inde ligin ilk yarısı geride kalırken, Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı son maçta rahat kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig’inde ligin ilk yarısı geride kalırken, Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı son maçta rahat kazandı.

İstasyon Spor Salonu’ndan oynanan TVF Kadınlar 2. Lig 10’uncu grupta oynanan 7’inci hafta müsabakası Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, Ada Spor maçıyla ligin devre arasına girildi. Ligde bu maç öncesi 3 galibiyet 3 mağlubiyet alan Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı ligin son sırasında hiç galibiyet alamamış Ada Spor ile karşı karşıya geldi. İlk iki seti 25-15’lık skorla kazanan Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı son seti de 25-16 kazandı. Bu galibiyetle ilk yarıyı 4 galibiyet 3 mağlubiyet ile tamamlayan Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı 14 puanla 8 takımlı ligde 4’üncü sırada tamamladı.