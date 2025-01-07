Bilecik Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gizli oylama ile belirlenen Denetim Komisyonu üyeleri seçildi.

Bilecik Belediyesi Ocak Ayı Meclisi, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilirken, 10 adet gündem konusu ele alınarak görüşüldü. Grup sözcülerinin konuşmalarıyla başlayan toplantıda Başkan Melek Mızrak Subaşı, daha önce Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesi olan Buket Köse’nin partisinden ayrıldığını ve bağımsız meclis üyesi olarak çalışacağı bilgisini verdi. Meclis toplantı günlerinin ayın ilk pazartesi günü ile takip eden perşembe günleri yapılmaya devam edeceği oy birliğiyle kabul edildi.

Denetim Komisyonuna üye seçimi yapıldı

Denetim Komisyonunun üye sayısı 5 olarak belirlenerek, gizli oylama ile seçime geçildi. Yapılan oylamada CHP’den Ayten Gören Dönmez 25 oy, Nevin Tan 25 oy, Gültekin Çalışkan 25 oy, AK Parti’den İbrahim Sünetçi 24 oy, MHP’den Kadir Harmandar 23 oy alarak, Denetim Komisyonu üyeleri olarak seçildiler.

Belediye Başkanlığı sorumluluk sahasında kalan alanlarda bulunan taşınmazlar esas olmak üzere, Belediye’ye ait hisseler, tapu tahsis belgesi verilen parseller, Belediye parseli üzerine yapı yapılarak ’Yapı Kayıt Belgesi’ alınan taşınmazlar, imar parseli durumunda olmayan artık parseller ve ihdas edilen taşınmazların alım ve satım işlemleri konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlandı.

2025 yılında kullanılacak geçici iş pozisyonları belirlendi

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24’üncü maddesi gereğince belediyece 2025 yılında kullanılacak geçici iş pozisyonlarının belirlendiği oturumda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapmakta olan Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü personelinin 2025 yılı aylık maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi konusu görüşülerek karara bağlandı.

Sözleşmeli personele ödenecek ücretler belirlendi

2025 yılında Belediye Başkanlığında çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin belirlendiği toplantıda Meclis Başkan ve Üyelerine 2025 yılında ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konuşularak karara bağlandı. Belediye Başkanı tarafından Belediye Meclisi Üyeleri arasından görevlendirilen/görevlendirilecek Belediye Başkan Yardımcılarına 2025 yılında verilecek aylık ödeneğin belirlendiği birleşimde ayrıca Bilecik Belediye Meclisinin 04 Ocak 2011 tarih ve 6 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Bilecik Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılarak, yeni hazırlanan Bilecik Belediye Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Taslağı konusunu ele alınarak karar verildi.

Toplantının son gündem maddesi olarak, sermayesinin tamamı Bilecik Belediyesine ait olan Bilecik Kayı Gıda Temizlik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ilişkin 2025 yılında İç Borçlanma ve Faaliyet Yetkisi konularında belediye başkanına yetki verilmesi konusu görüşülerek karara bağlandı.