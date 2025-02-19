Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri faaliyetleri kapsamında kentte ki birçok noktada yer alan mazgallarda temizlik çalışması yapıldı.

Bilecik’in birçok noktasında birbirinden farklı alanlarında çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin tüm bölgelerinde bulunan mazgallarda temizlik çalışmasını yerine getirdi. Çalışmaları kapsamında birçok noktada yenileme ve düzenleme çalışmasını da gerçekleştiren ekipler, yapılan mazgal temizliği çalışması ile yağış anında oluşabilecek sıkıntıları gidermiş oldu.

Çevre temizliğine dikkat çeken ekipler, cadde ve sokaklara çöp atılmaması konusunda uyarılarda bulundu.