Meteorolojiden yapılan kar yağışı uyarısının ardından Bilecik Belediyesinden yapılan bilgilendirmede; ilgili birimlerin gerekli tedbirleri alarak, belediye ekiplerince; hazır şekilde beklediği belirtildi.

Yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü gibi sahada çalışacak birim çalışanları gerekli hazırlıkları tamamladığı ifade edildi.

Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre konu hakkında şu bilgilere yer verildi; ‘’Bilecik Belediyesi olarak içinde bulunduğumuz kış aylarında muhtemel kar yağışı ve buzlanma olaylarına karşı hazırlıklarımızı tamamladık. Belediye Başkanlığının; kar ve buzla mücadele için 1 greyder, 4 kepçe, 2’si kar küreme aracı olmak üzere 4 kamyon, 3 tuzlama aracı, 1 solüsyon aracı, 40 ton tuz 10 ton solüsyon ve 50 kişilik ekibiyle sahada olacak. Bu süreçte yolların açık kalması için 7/24 görev başında olacak ekiplerimiz ile birlikte vatandaşlarımızın güvenliği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz’’ İfadelerine yer verildi.