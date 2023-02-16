Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, depremin vurduğu illerden Hatay’a giderek depremden etkilenen vatandaşlarla ve arama kurtarma çalışmalarına katılan belediye ekibi ile bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, depremin vurduğu illerden Hatay’a giderek depremden etkilenen vatandaşlarla ve arama kurtarma çalışmalarına katılan belediye ekibi ile bir araya geldi.

Hatay Samandağ, Kırıkhan, Defne, İskenderun ve liman ziyaretlerinde bulunan Başkan Subaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Antakya’da kurduğu Afet Koordinasyon Merkezi’ne de giderek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen toplantıya katıldı.

Başkan Subaşı, 10 ili vuran ve yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden biri olan Hatay’da çeşitli temaslarda bulundu. Başkan Subaşı, ilk olarak deprem felaketi yaşayan Antakya’da, 35 dönüm alan üzerine kurulan ‘İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleşen koordinasyon toplantısına katıldı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımıyla gerçekleşen toplantıya, Defne, Arsuz, Samandağ, Erzin, Sarıyer, Şişli, Avcılar, Beşiktaş, Beylikdüzü belediye başkanları, Hatay milletvekilleri ve İBB bürokratları da katıldı.

Başkan Subaşı, “Bugün depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım amacıyla İstanbul’dan İskenderun’a gelen yardım feribotunu, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’yla ziyaret ettik. Barınma ve revir olarak kullanılacak bu feribottan dolayı Ekrem Başkanımız ve çalışma arkadaşlarına minnettarız” dedi.