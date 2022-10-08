Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı R. Erinç Sağkan, Bilecik Barosu yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı R. Erinç Sağkan, Bilecik Barosu yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine Vali Kızılkaya’nın yanı sıra TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Karaman, Bilecik Baro Başkan Yardımcısı Av. Sema Arıkan, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ve Adalet Komisyonu Başkanı Sümeyye Kocaman, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile avukatlar katıldı.

Bilecik Barosu’nun yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan Sağkan, açılışı yapılan yeni hizmet binasının sadece taştan ve çimentodan ibaret olmadığını aynı zamanda bir ruhu olduğunu belirterek, “Bu binanın da kendine özgü bir ruhu var ve bu ruh Türkiye’de hukukun üstünlüğünün içselleştirilmesinde ve yargının asli kurucu unsuru olan savunmanın gerçekten vatandaşın hayatına dokunmasında çok etkili bir unsuru olacak. İşte bu sebeple bugünkü açılış sadece bir bina açılışı değil aslında yargının gerçekten bu ülkede vatandaşlarımıza güven vermesi için en önemli unsur olan savunmanın güçlenmesinin bir parçasıdır” dedi.

Bilecik Barosu Başkanı Kahraman da, yeni hizmet binasının yapımında emeği geçen TBB’nin önceki ve mevcut yönetimine ve Birlik Başkanı Sağkan’a teşekkür etti.

Vali Kızılkaya ise avukatların yargılama faaliyetinin temel unsuru olan savunma görevini yerine getirdiklerini ifade ederek, “Avukatlar yürüttükleri görevin sorumluluk ve bilinci içerisinde insan hakları, eşitlik ve özgürlük, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı, adil yargılanma talep etme konularından taviz vermeyen hukukun üstünlüğünün ve hukuk devletinin savunucularıdır. Bu nedenle de kutsal bir görevi ifa etmektedirler. Avukatlarımız adaletin tecelli etmesi ve adalet terazisinine olan güvenin korunmasında, hak arama özgürlüğünün teminatında, vatandaşların adalete olan güvenimin sağlanmasında çok önemli roller üstlenmektedirler” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Bilecik Barosu hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi.

Bilecik Barosu’nun yeni binasının açılışıyla birlikte, 130 kişilik konferans salonu, baro hizmet birimleri, başkanlık makamı, toplantı salonu, duruşma salonu ve arşivin yanı sıra avukatların birlikte kaliteli vakit geçirebilecekleri alanlar ve kafeteryanın da hizmete girdiği bilgisi verildi.