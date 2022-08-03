Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi’ne ait tarım arazilerinde ata tohumlarını kullanarak, karakılçık buğdayı ve Bilecik’e ait bal kabağını yetiştireceklerini belirtti.BİLECİK (İGFA) - Beraberinde Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız ve ilgili birim müdürleri ile belediyeye ait tarım alanlarında incelemelerde bulunan Başkan V. Subaşı, çalışma ile hem ata topraklarının tekrar yaşatılması hem de çiftçiye ata tohumu desteğinde bulunmayı amaçladıklarını kaydetti.

BAŞKAN V. SUBAŞI:

‘’ATA TOHUMU KULLANIMININ YAYGINLAŞMASINI İSTİYORUZ’’

Çalışmanın ayrıca belediye bütçesine de birçok açıdan katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan V. Subaşı, ata tohumlarının tekrar yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflerinin olduğunu belirterek, ‘’Belediyemize ait yaklaşık 80 dönüm kullanılmayan tarım arazisinin olduğunu tespit ettik. Arkadaşlarımızla birlikte bu konuyu ele alarak, buraların tarıma yönelik kullanılması için girişimlerde bulunduk. Bu 80 dönüm arazimize kuru tarım olarak ata tohumundan karakılçık buğdayı, sulak alanlarda ise Bilecik’imizin meşhur bal kabağını yetiştireceğiz. Çok yakında topraklarımızı süreceğiz ve ardından ekimlerini yapacağız. Burada yaptığımız hasat ile bal kabağından ürünleri kooperatifteki kadınların el emeği ile buluşturacağız ve halkımızın beğenisine sunacağız. Hasattan elde ettiğimiz ürünleri hem çevre il ve ilçelere de ihraç etmeyi planlıyoruz. Böylece Bilecik’imizin tarımdaki değerlerini de tüm ülkemize duyurmuş olacağız.’’

‘’ÜRÜNLERİ KENDİ TESİSLERİMİZDE İŞLEYECEĞİZ KENDİ TESİSLERİMİZDE HALKA SUNACAĞIZ’’

Elde edilen ürünlerin kendi tesislerinde işlenerek, kendi tesislerinde halka sunulacağı bilgisini veren Başkan V. Subaşı, ‘’Karakılçık buğdayı ile kendi ekmeğimizi üreteceğiz, bal kabağını da yetiştirip diğer illerle paylaşacağız. Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimiz aracılığıyla bu ürünlerin satışını yaparak, ailelerimizin ekonomilerine katkı sağlayacağız. Bu ürettiklerimizi kendi tesislerimizde işleyerek, kendi kreş, ana okulu ve kafelerimizde halkımıza sunacağız.’’ İfadelerini kullandı.