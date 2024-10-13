Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu’na, Isparta’dan gelen İl Müdürlerinden iadeyi ziyaret.

Isparta İşkur İl Müdürü Mustafa Höke, Isparta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpay Akar ve beraberinde Isparta Sav ilçesi Önceki Dönem Belediye Başkanı Şakir ipekçi, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü olan İlkay Türkoğlu’na ziyarette bulundular. Ziyaret esnasında gerçekleşen hoş sohbet ve muhabbette aralarındaki çalışmalar ve işbirliğinin konuları ele alındı. Türkoğlu; “Kendilerine nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederiz” dedi.