Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gönüllüler afet bölgesine gitmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gönüllüler afet bölgesine gitmeye devam ediyor.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün (AFAD) il genelinde yürüttüğü “AFAD Gönüllüsü” projesi çerçevesinde eğitimlerini tamamlayan 100 vatandaş Adıyaman’a doğru yola çıktı. Gönüllüleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya uğurladı.

Bölgeye gitmek üzere hazırlanan vatandaşlarla otobüse binerek konuşan Vali Kızılkaya, “Milletçe zor günler geçiriyoruz. Çok büyük bir afetle karşı karşıyayız. Bütün Türkiye seferber oldu. Bizde Bilecik olarak, Ertuğrulgazi diyarı olarak tüm imkânlarımızla seferber olduk. Oradaki kardeşlerimize yardımcı olabilmek için onların yaralarına merhem olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şuana kadar 40 tır ayni yardım gönderdik. Sizlerde bugün yola çıkıyorsunuz. Rabbim gücünüzü kuvvetli eylesin, sabrınızı yüksek eylesin inşallah. Sabırlı olmak lazım, metanetli olmak lazım. Orada karşılaşabileceğiniz zorluklarda oradaki yetkililer size yardımcı olacaklardır" dedi.