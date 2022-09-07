Bilecik’te inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Kazım Yağmur, Bilecik 1969 Spor Kulübü’ne destek verdi.

Bilecik’te inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Kazım Yağmur, Bilecik 1969 Spor Kulübü’ne destek verdi.

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Bilecik 1969 Spor Kulübü’ne geçtiğimiz sezon destek veren iş insanı Kazım Yağmur, bu sezon da geleneğini bozmadı. Takımın forma sırt reklamı için sponsor olan Yağmur, "Ben Muş’ta doğdum. Şimdi Bilecik’te ekmeğimi yiyorum. Bu kentte inşaat sektöründe hizmet veren bir iş insanı olarak Bilecik 1969 Spor Kulübü’ne sahip çıkmak boynumuzun borcu. Kentte yaşayan tüm iş insanları, fabrikalara bu bir örnek teşkil etsin. Herkesin imkanları doğrultusunda Bilecik 1969 Spor Kulübü’ne sahip çıkması lazım" dedi.