Bilecik 1969 Spor Kulübü Başkanı Ali Muyşin, son iki haftada yaşanan hakem hatalarına tepki göstererek, "Futbolun yeteneksiz ve art niyetli hakemlerle nereye ulaşabileceği konusunda endişeli olduğumuzu kamuoyuna deklare etmek ve büyük taraftarı ile Bilecikspor camiasının her şeyin farkında olduğunun bilinmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdiler.

Bilecik 1969 Spor Kulübü Başkanı Ali Muyşin, son iki haftada yaşanan hakem hatalarına tepki göstererek, "Futbolun yeteneksiz ve art niyetli hakemlerle nereye ulaşabileceği konusunda endişeli olduğumuzu kamuoyuna deklare etmek ve büyük taraftarı ile Bilecikspor camiasının her şeyin farkında olduğunun bilinmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdiler.

Bilecik 1969 Spor Kulübü Muyşin, İstanbul takımlarına karşı oynadıkları son iki Vefa ve K. Sinop maçlarının neticesine tesir eden hakem hatalarının olduğunu net bir şekilde görmekte olduklarını belirtti. Muyşin, "Bizler hak ettiğimizden fazlasının başkasının hakkı olduğunu bilecek kadar onurlu duruş gösteren bir camiayız. Zorlu ekonomik şartlarda olağanüstü çaba göstererek mali anlamda ayakta durmaya, sponsor bulmaya, futbola katkı sunmaya gayret ediyoruz. Bu çabamızın acemice, anlamsız ve iyi niyetle bağdaştıramadığımız kararlar ile yerle bir edilmesini kabul etmekte zorlanıyoruz. İstanbul takımlarına karşı oynadığımız son iki maçımızda da maçın neticesine tesir eden hakem hatalarının olduğunu net bir şekilde görmekteyiz. Futbolun yeteneksiz ve art niyetli hakemlerle nereye ulaşabileceği konusunda endişeli olduğumuzu kamuoyuna deklare etmek ve büyük taraftarı ile Bilecikspor camiasının her şeyin farkında olduğunun bilinmesini istiyoruz" dedi.