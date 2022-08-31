Bu yıl Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) yer alacak olan Bilecik 1969 Spor Kulübü zorlu gruba düştü.

Bu yıl Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) yer alacak olan Bilecik 1969 Spor Kulübü zorlu gruba düştü.

80 ilden 196 takımın katılacağı BAL’da 14’er takımın yer aldığı 14 gruptan oluştu. Amatör İşlerden Sorumlu TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez başkanlığında yapılan kur’a çekiminde Bilecik 1969 Spor Kulübü 11’inci grupta yer aldı. Bilecik, İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ takımlarının bulunduğu 11’inci grupta yapılan kur’a sonrası Çorlu 1947, Tekirdağspor, Çerkezköy 1911 Doğanspor, Hendek Dereköyspor, Hendekspor, Kazımpaşa Birlikspor, Serdivanspor, Arifiye Kalaycıspor, Küçükçekmece Sinopspor, Modafen Futbol Kulübü, Bahçelievlerspor, Vefa Spor Kulübü ve Bayburt 1918 Futbol Kulübü yer aldı.

Grup müsabakaları sonunda gruplarını birinci sırada tamamlayan on dört takımın karşılaşacağı Play-Off müsabakalarının ardından, dokuz takım TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanacak. 01-02 Ekim 2022 tarihlerinde başlayacak olan 2022-2023 sezonu BAL müsabakalarında kentte stat olmadığı için Bilecik 1969 Spor Kulübü maçlarını üniversitenin futbol sahasında oynayacak.