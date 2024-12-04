Bilecik 1. Amatör Lig’de A ve B gruplarında 4’üncü hafta geride kalırken, Söğütspor’un bileği bükülemiyor.

Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu’nda 4’üncü hafta geride kalırken, Karaköyspor’u 4-0 yenerek 4’te 4 yapan Söğütspor puanını 12’ye çıkardı. Gruptaki diğer müsabakalarda Gölpazarı Belediyespor kendi evinde 1299 Bilecik Kulübüne 5-3 yenilirken, Cihangazispor kendi evinde Kürespor’u 2-0’la geçti. 1969 Bilecik Spor Kulübü ligden çekilen 1963 Başak Spor karşı karşıya gelirken 3-0 hükmen galip sayıldı. Ligde Söğütspor 12 puanla liderliğini sürdürken, 10 puanlı Bilecik Spor Kulübü, 6 puanlı Cihangazispor lideri takip etti.

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Osmaneli derbisinde kazanan çıkmadı

Bilecik 1. Amatör Lig B Grubu’nda 4’üncü haftası Osmaneli derbisine sahne oldu. 1308 Osmaneli Spor ile Osmaneli Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Osmaneli İlçe Stadı’nda oynanan müsabakada 1-1 sonuçlanırken, ligdeki diğer karşılaşmalarda Akpınarspor kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği 4-3, Pazaeyerispor kendi evinde Bozüyük İçköyspor’u 1-0’lık skorla geçti. Vezirhanspor-Gülümbespor maçı ise; yarıda kaldı. Ligde 9 puana yükselen Akpınarspor liderliğe yükselirken, 8 puanlı Pazaryerispor ve 7 puanlı Bilecik Gençlerbirliğispor lideri takip etti.

Kaynak: iha