Bilecik 1. Amatör Lig 2024-2025 futbol sezonu başlarken, ilk haftanın en farklı galibiyetini Söğütspor aldı.

Bilecik 1. Amatör Lig’de 1’inci hafta geride kalırken, en farklı galibiyeti deplasmanda 1299 Bilecik Kulübü’nün 7-1 yenen Söğüt aldı. A grubunda haftanın maçlarında Pazaryeri İlçe Stadı’ndan oynana müsabakada 1969 Bilecik Spor Kulübü deplasmanda Karaköyspor’u 2-0 mağlup etti. Bozüyük Sentetik Sahası’ndan oynanan müsabakada ise, Cihangazispor Gölpazarı Belediyespor’u 2-1 yendi. Ligin ilk haftasında Kürespor BAY geçti. Ligin ilk hafrasında 3 puan alan Söğütspor, 1969 Bilecik Spor Kulübü ve Cihangazispor ilk 3 sırayı paylaştı.

Bilecik Gençlerbirliğispor lige iyi başladı

B grubunda oynanan müsabakalarda Pazaryerispor kendi sahasında Vezirhanspor’u 4-0, Akpınarspor Osmaneli deplasmanında Osmaneli Gençlerbirliği Spor’u 3-2, 1308 Osmaneli Spor deplasmanda Gülümbespor’u 3-1, Bilecik Gençlerbirliğispor ise Bozüyük deplasmanında İçköyspor’u 3-1 yendi. Bu grupta ilk haftayı 3 puanla kapatan Pazaryerispor, Bilecik Gençlerbirliğispor ve 1308 Osmanelispor ilk 3 sırayı paylaştı.