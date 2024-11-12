Bilecik 1. Amatör Lig 2024-2025 futbol sezonu başlarken, ilk haftanın en farklı galibiyetini Söğütspor aldı.

Bilecik’te çatı yangını yan eve sıçramadan söndürüldü Bilecik’te çatı yangını yan eve sıçramadan söndürüldü

Bilecik 1. Amatör Lig’de 1’inci hafta geride kalırken, en farklı galibiyeti deplasmanda 1299 Bilecik Kulübü’nün 7-1 yenen Söğüt aldı. A grubunda haftanın maçlarında Pazaryeri İlçe Stadı’ndan oynana müsabakada 1969 Bilecik Spor Kulübü deplasmanda Karaköyspor’u 2-0 mağlup etti. Bozüyük Sentetik Sahası’ndan oynanan müsabakada ise, Cihangazispor Gölpazarı Belediyespor’u 2-1 yendi. Ligin ilk haftasında Kürespor BAY geçti. Ligin ilk hafrasında 3 puan alan Söğütspor, 1969 Bilecik Spor Kulübü ve Cihangazispor ilk 3 sırayı paylaştı.

Bilecik Gençlerbirliğispor lige iyi başladı

B grubunda oynanan müsabakalarda Pazaryerispor kendi sahasında Vezirhanspor’u 4-0, Akpınarspor Osmaneli deplasmanında Osmaneli Gençlerbirliği Spor’u 3-2, 1308 Osmaneli Spor deplasmanda Gülümbespor’u 3-1, Bilecik Gençlerbirliğispor ise Bozüyük deplasmanında İçköyspor’u 3-1 yendi. Bu grupta ilk haftayı 3 puanla kapatan Pazaryerispor, Bilecik Gençlerbirliğispor ve 1308 Osmanelispor ilk 3 sırayı paylaştı.

Kaynak: iha