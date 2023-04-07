Bilecik 1. Amatör Lig’de ligin bitmesine 2 hafta kala play-off müsabakası oynayacak takımlar belli olurken, kur’aları çekildi.

Bilecik 1. Amatör Lig’de a ve b grubunda ilk 2 sıraya yer alana takımlar Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek için play-off müsabakası yapacak. A grubunun lideri Söğütspor ile b grubunda ikinci sırada yer alacak Dodurgaspor karşı karşıya gelirken, a grubunda ikinci sırada yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor ile b grubunun lideri Vitraspor karşı karşıya gelecek. Play-off müsabakası öncesi 4 kulübün temsilcisi Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında kur’a çekiminde bir araya geldi. Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü temsilen İsmail Özdil katıldığı toplantıda ilk maçlar 12 Nisan rövanş maçlarının ise; 16 Nisan günü yapılmasına karar verildi. Yapılan kurada ilk maçlar Söğütspor, Dodurgaspor’u konuk ederken, Vitraspor’da 1308 Osmaneli Belediyespor’u konu edecek. Söğüt ve Bozüyük çim sahada oynanacak ilk maçlar saat 16.30’da yapılacak. Rövanş maçları ise 16 Nisan günü saat 16.30’da Bozüyük Çim Sahasında Dodurgaspor ile Söğütspor karşı karşıya gelecekken, Osmaneli İlçe Stadı’ndan 1308 Osmaneli Belediyespor, Vitraspor’u konuk edecek.

Final maçı ise 23 Nisan günü yapılmasına karar verildi.

Öte yandan burada şampiyon olan takım BAL temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü ile play-off müsabakası çıkacak. Bu müsabakayı kazanan takım 2023-2024 futbol sezonunda Bilecik’i BAL’da temsil edecek.