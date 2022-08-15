Bilecik 1. Amatör Lig 2022-2023 futbol sezonun kur’a çekimi gerçekleşirken, A ve B grubunda 16 takım mücadele edecek.

Bilecik 1. Amatör Lig 2022-2023 futbol sezonun kur’a çekimi gerçekleşirken, A ve B grubunda 16 takım mücadele edecek.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında gerçekleşen kur’a çekimine ASKF Başkanı Nusret Tosun, Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve kulüp başkanları katıldı. Kur’a çekimi öncesi konuşma yapan Başkanı Nusret Tosun tüm takımlara kazasın belasız bir lig temennisinde bulunarak, "Bu yıl da A ve B grubunda toplamda 16 takım mücadele edecek. 2 takım bir alt lige düşerken, ilk 2 sırayı aralan takımlar çaprazlama maça yapacaklar. A grubu lideri B gurunun ikincisiyle, B grubun lideri A grubunun ikinciyle karşılaşacak. Bu maçlar bir içerde bir dışarıda şeklinde olacak. Burada bir üst tura yükselen takım ise tarafsız sahada tek maç usulü şampiyonluk için ter dökecek. Ligler çift devreli deplasmanı olacak. Bilecik 1 Amatöör Lig 4-5 Kasım tarihlerinde başlayacak. Ayrıca Bilecik’i bu yıl BAL’de temsil olacak olan Bilecik 1969 Kulübü’ne başarılar dilerim" dedi.

Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ise, kulüpleri evraklar ve sorumlulukları gibi konularda bilgilendirme yaparken, o da hem 16 takım hem de Bilecik 1969 Kulübü’ne başarılar diledi.

Öte yandan A grubunda 1308 Osmaneli Belediyespor, Osmaneli Gençlerbirliği, Vezirhanspor, Gölpazarı Belediyespor, 1299 Bilecik Kulübü, Bilecik Gençlerbirliğispor, Söğütspor ile Kürespor yer aldı. B grubundan ise, Vitraspor, Güneşspor, Pazaryerispor, Kurtköyspor, Karaköyspor, Demirköyspor, Dodurgaspor ve İçköyspor yer aldı.