Bilecik 1. Amatör Lig’de 7’inci hafta geride kalırken, A grubunda Söğütspor, B grubunda ise, Vitraspor liderliği sürdürdü.

Bilecik 1. Amatör Lig’de 7’inci hafta geride kalırken, A grubunda Söğütspor, B grubunda ise, Vitraspor liderliği sürdürdü.

Bilecik 1. Amatör Lig’de 7’inci hafta geride kalırken A ve B grubunda toplamda 43 golün atılırken, 7’de 7 yapan Söğütspor ve Vitraspor liderliklerini sürdürdü. A grubunda 7’inci haftada 1308 Osmaneli Belediyespor kendi evinde 1299 Bilecik Kulübünü 4-0, Osmaneli Gençlerbirliği, Bilecik Gençlerbirliği’ni 8-1, Gölpazarı Belediyespor, Vezirhanspor’u 9-0, Söğütspor deplasmanda Kürespor’u 5-0 ile geçti. Lider Söğütspor’u, 18 puanla 1308 Osmaneli Belediyespor, 12 puanla Osmaneli Gençlerbirliği takip etti.

B grubunda 7’inci haftada ise, lider Vitraspor rubun flaş takımı Vitraspor’u deplasmanda 3-1 yenerken,İçköyspor ile pazaryerispor 2-2 berabere kaldı. Karaköyspor, Kurtköy deplasmanında 3-2 kazanırken, ligden çekilen Demirköyspor, Güneşspor karşısında 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Lider Vitraspor’u 7’inci hafta sonunda 16 puanla Dodurgaspor, 13 puanla İçköyspor takip etti.