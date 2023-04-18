Bilecik 1. Amatör Lig’in şampiyonun belli olacağı play-off maçı öncesi iki kulübün temsilcileri bir araya geldi.

Bilecik 1. Amatör Lig A grubu lideri Söğütspor ile B grubun lideri Vitraspor karşı gruplarında ikinci sırada yer alan takımları yenerek finale yükseldiler. Pazar günü saat 15:00’da Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’ndan oynanacak olan play-off maçı öncesi iki kulübün temsilcileri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında bir araya geldi. Buradaki toplantıya ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, BAL Denetçisi İsmail Özdil, Kulüp temsilcileri Halit Gezer ve Cevat Tekin katıldı. İki kulübünün temsilcilerine bilgilendirme yapılırken, hangi takım taraftarı neden girecek, takımlar nereden çıkacak gibi bilgiler verildi. ASKF Başkanı Nusret Tosun ve Futbol İl Temsilcisi Engin Toku her iki takımada başarılar dileyerek, kazanın dostluk olmasını dilediler.

Öte yandan bu maçın galibi Bilecik 1. Amatör Lig’in şampiyonu olurken, BAL temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü ile baraj maçı oynayacak.