Ardahan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Bilbilan Yaylası da karla kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı yaylada doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Filipinleri vurması beklenen Noru Tayfunu nedeniyle yaklaşık 8 bin 500 kişi tahliye edildi

Filipinleri vurması beklenen Noru Tayfunu nedeniyle yaklaşık 8 bin 500 kişi tahliye edildi

Ardahan ile Artvin’in Ardanuç ilçesi arasında bulunan, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bilbilan Yaylası yağan karla beyaza büründü.

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