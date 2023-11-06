DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çal ilçesinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Cumhuriyet Bayramı Turnuvası, 32 sporcunun katılımıyla tamamlandı. İlçe tarihinde ilk resmi Bilardo Turnuvası olma özelliği taşıyan şampiyonada dereceye giren sporcular yapılan programla ödüllendirildi.

Cumhuriyetin 100. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Çal Kaymakamlığı himayesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün organize ettiği 3 Bant Bilardo Cumhuriyet Kupası yarışmaları gerçekleşti. Türkiye Bilardo Federasyonu’ndan uluslararası ve ulusal hakemlerin yönettiği ve Çal’da bugüne kadar bilardo branşında gerçekleşen ilk resmi şampiyona olma özelliği taşıyan turnuva çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

İlçede 3 gün süren turnuvada 32 sporcu yarıştı. Centilmence geçen maçlar, Cumhuriyetimizin 100. Yılına yakışır coşkuda gerçekleşti. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Çal Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tayfur Öztepe ile İlçe Emniyet Amiri Raşit Çetinkaya takdim etti.