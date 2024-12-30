Düzceli bilardocular 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakalarına hazırlandı.

Türkiye’nin en çok aktif bilardo kulübüne sahip ili olan Düzce’nin bilardocuları 2025 yılına hazırlanıyor. Zirve Bilardo Spor Salonu’nda 25-29 Aralık 2024 tarihleri arasında 3 Bant Bilardo İl Birinciliğine hazırlık turnuvası yapıldı. 60 sporcunun katıldığı turnuva çekişmeli müsabakalara sahne oldu. İl birinciliğine hazırlık turnuvası sonunda finalde güçlü rakibi Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Kazım İlker Canbul’u 35-34’lük skorla mağlup eden Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü sporcusu Baha Alptekin şampiyon olurken, üçüncülükleri Düzce Zirve 81 Spor Kulübü sporcusu Özkan Kocabıyık ve Ay Yıldız Spor Kulübü sporcusu Selim Topaloğlu paylaştı.