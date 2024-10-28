Samsun’da düzenlenen Bilardo 29 Ekim Cumhuriyet Kupası’nda Emrullah Can, şampiyon oldu.

21-27 Ekim tarihleri arasında Samsun’da Bilardo 29 Ekim Cumhuriyet Kupası düzenlendi. Turnuvaya 64 sporcu katıldı. Yapılan müsabakalar sonunda Emrullah Can şampiyonluğa ulaşırken, Engin Yazıcı ikinci oldu. Serdar Çetin ile Nevzat Kara ise üçüncülüğü paylaştı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Bilardo Federasyonu Asbaşkanı Cumabey Germi, Spor Şube Müdürü Olgay İnci ve Bilardo İl Temsilcisi Sinan Bıyıklı verdi.