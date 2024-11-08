Vergiye uyumu artırma çalışmaları kapsamında, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin tamamı yeni yıldan itibaren elektronik defter (e-Defter) uygulaması kapsamına alınıyor. Uygulama 1 Ocak 2025 itibariyle başlıyor.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığından "Elektronik Defter Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin tamamı 1 Ocak 2025'ten itibaren e-Defter uygulamasına dahil olacağı ve söz konusu mükelleflerin defterleri elektronik ortamda tutulacağı hükme bağlandı.

Söz konusu tebliğe 3.2.6 numaralı fıkrasına (2) numaralı bentten sonra gelmek üzere; “1/1/2025 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olan mükellefler ile bu tarihten itibaren (bu tarih dâhil) ihtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih eden mükellefler 1/1/2025 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren (Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında kendisine özel hesap dönemi tayin edilenler 2025 yılı içinde başlayan hesap dönemi başından itibaren), 1/1/2025 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) yeni işe başlayan, yeniden işe başlayan, sınıf değiştiren, yeni bir mükellefiyete giren ve vergi muafiyeti kalkan mükelleflerden ihtiyari ya da zorunlu olarak bilanço esasına göre defter tutacaklar işe başlama, sınıf değiştirme, yeni mükellefiyete girme ve muaflıktan çıkma tarihinden itibaren,” bendi de eklendi.

Tebliğde defter ve berat dosyalarını oluşturma, NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve Başkanlık onaylı berat dosyalarını alma süreleri de tablo ile belirlenirken, özel hesap dönemini kullanan mükelleflerin de tabloda yer alan bilgileri, hesap dönemlerinin başlangıç ve bitiş aylarına uygun olarak dikkate alması istendi.

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