Geçen hafta sonu Konya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mevlana Hazretlerinin Türbesini ziyaretinde İnfitar Suresi okumasının ardından, dün Konya’ya gelen Bilal Erdoğan da Mevlana Hazretlerinin Türbesinde Kur’an-ı Kerim okudu.

Geçen hafta sonu Konya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mevlana Hazretlerinin Türbesini ziyaretinde İnfitar Suresi okumasının ardından, dün Konya’ya gelen Bilal Erdoğan da Mevlana Hazretlerinin Türbesinde Kur’an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Konya’da toplu açılış töreni ve çeşitli programlara katıldı. Erdoğan, Mevlana Meydanında gerçekleştirilen toplu açılış töreninin ardından Mevlana Hazretlerinin Türbesi’ni ziyaret ederek sandukası başında dua edip Kur’an-ı Kerim okudu. Erdoğan’ın programından sonra Bilal Erdoğan da dün “Kur’an Yolunda İcazet Töreni” programı için Konya’ya geldi. Bilal Erdoğan, katılacağı program öncesi Mevlana Hazretlerinin Türbesini ziyaret etti. Hazreti Mevlana’nın sandukası başında dua eden Bilal Erdoğan, Haşr Suresini okudu. Erdoğan’ın Kur’an-ı Kerim okuduğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.