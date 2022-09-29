Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları gibi etkinliklerin yitip gitmeye yüz tutmuş sporların gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları gibi etkinliklerin yitip gitmeye yüz tutmuş sporların gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

İznik’te düzenlenen 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları öncesinde İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Bursa bu sene Türk Dünyası Kültür Başkenti, “bu anlamda Dünya Göçebe Oyunları’nın İznik’te olması çok anlamlı. İznik tabi, binlerce yıllık kadim bir şehirdir. İznik, hem Bizans’a, hem Selçuklu’ya, hem de Osmanlı’ya başkentlik yapmış bir kentimizdir. İznik’i bu güne kadar görmemiş herkesin buraya gelip hem bu etkinliği takip etmesini hem de kadim şehri görmesi gerekiyor. İlk Dünya Göçebe Oyunları, Isık Gölü’nün yanında yapıldı. Isık Gölü’de dedelerimizin ve ecdadımızın çok eski dönemlerde yerleştiği bölgedir. İznik’te yapmamız da bir Isık Gölü’ne göndermedir. Bu dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliğini burada yapmaktan gurur duyuyoruz. 2020 yılında salgın sebebiyle yapamadık. Yarın spor bakanları toplanarak beşincisinin hangi ülkede yapılacağının kararını vereceğiz. 100’e yakın ülkeden sporcular, 40 geleneksel spor dalını burada tanıtmış olacaklar. Ülkeler arasında müsabakalar düzenlenerek şampiyonu belirlenmiş olacak. Gerçekten yitip gitmeye yüz tutmuş bu sporların unutulmaması için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Spor dışında farklı etkinliklerde yer alacaktır” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak alanda ciddi bir hazırlık yaptıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "102 ülkeden 3 binden fazla sporcu mücadele edecek. 500 binin üzerinde konuğun buraya gelmesini bekliyoruz. İznik ve Bursa’ya böyle bir etkinlik yakıştı. Bursa bunları hak ediyor. Bunlar bence gecikmiş etkinliklerdir” şeklinde konuştu.