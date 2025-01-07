Arnavutköy Belediyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Şenliği, coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Programda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, gençlerle bir araya gelerek şenlik alanını gezdi ve geleneksel oyunlara katıldı.

Arnavutköy Belediyesi ile Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Şenliği, Nuri Pakdil Kültür Merkezi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Programa, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şenlik, gençlerin geleneksel oyunlarla bir araya geldiği renkli etkinliklerle başladı. Ok savaşları, kale oyunu, çömlek, çemberbaz, mangala ve geleneksel okçuluk gibi oyunlar katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sundu. Başkan Mustafa Candaroğlu ve Necmeddin Bilal Erdoğan, şenlik alanını gezerek gençlerle sohbet etti ve oyunlara katıldı.

Söyleşi Programında Gençlere İlham Verildi

Etkinliğin devamında, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun moderatörlüğünde Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın katılımıyla bir söyleşi programı düzenlendi. Programda gençlere hitap eden Başkan Candaroğlu, “Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Sadece kültürel etkinliklerde değil, eğitiminizden spora, sanattan sosyal projelere kadar tüm alanlarda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kendinize inanın ve değerlerinize sahip çıkarak güçlü bir gelecek inşa edin. Arnavutköy Belediyesi olarak bizler her zaman sizlerin yanında olacağız” dedi.

Bilal Erdoğan ise gençlere yönelik yol gösterici mesajlar verdi. Hayat boyu karşılaşacakları zorluklara karşı kararlılık göstermeleri gerektiğini belirten Erdoğan, “Sizler bu milletin ve medeniyetin geleceğisiniz. Kendinizi geliştirin, öğrenmekten vazgeçmeyin ve her zaman hedeflerinizi yüksek tutun. Zorluklar karşısında dirayetli olmak, sizi hem bireysel hem de toplumsal olarak daha güçlü kılacaktır. Sadece hedeflerinize odaklanın ve yılmadan çalışmaya devam edin” diye konuştu.

Gençler Geleneksel Oyunları Öğrendi

Etkinliğe katılan öğrenciler, geleneksel oyunları öğrenme fırsatı buldukları için mutluluklarını dile getirdi. Ahmet Vefa Kaplan isimli öğrenci, ‘’Durusu Okulu olarak buraya geldik. Burada Etnospor etkinliklerini gördük, çok güzel bir etkinlik olmuş. Bu sayede geleneksel ve kültürel oyunlarımızı öğrendik. Emeği geçenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Yunus Kemaloğlu isimli öğrenci ise “Okulumuzla birlikte bu etkinliğe katıldım. Burada mangala, okçuluk ve çemberbaz gibi oyunları öğrendim. Bu oyunlar hem eğlenceli hem de öğretici oldu. Geleneklerimizi tanıma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Bu güzel etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programın sonunda Başkan Mustafa Candaroğlu, günün anısına Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’a çiçek ve Arnavutköy’ün kültürel değerlerini yansıtan bir tablo hediye etti. Erdoğan, bu nazik jest için teşekkür ederken, Arnavutköy Belediyesi’nin geleneksel değerleri yaşatmaya yönelik çalışmalarını takdir etti.