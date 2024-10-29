Bu yıl ilk kez yapılacak Basın İlan Kurumu (BİK) seçimlerinde internet gazetecilerini temsil etmek üzere aday olan İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir ve Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı Anadolu'da medya ziyaretlerini sürdürüyor.Bahattin YOLAÇAN - Urfa Değişim / ŞANLIURFA (İGFA) - Basın İlan Kurumu seçimlerinde internet gazetecilerini temsil etmek üzere aday olan İGF Genel Başkanı Mesut Demir ile Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, Anadolu medya ziyareti kapsamında Şanlıurfa'da yayın yapmakta olan Urfa Değişim Gazetesi'ni de ziyaret etti. Başkan adaylarının ziyaretine Anadolu Basın Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Şanlıurfa İl Temsilcisi Celal Çiftçi de eşlik etti.

BİK seçimleri için Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ve İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) olarak iş birliği içinde hareket ettiklerini belirten başkan adayları Mesut Demir ve İsrafil Avcı, ziyaretlerde BİK seçimlerinde oy kullanacak olan internet sitesi temsilcileri ve gazetecilerle bir araya gelerek onların tavsiye ve sorunlarını dinlediklerini söyledi. Seçimlerde göreve gelmeleri durumunda internet medyası ve gazetecilerin yaşadıkları sorunları Basın İlan Kurumu’nun Genel ve Yönetim Kurullarına taşıma hedefinde olduklarını kaydetti.

Yerel basının önemine vurgu yapan adaylar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerel gazetecilerle dayanışma içerisinde olacaklarının sözünü verdi.

Urfa Değişim Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Aras ise, başkan adaylarının ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, seçimlerde başarılar diledi. Aras, internet gazeteciliğinin önem kazandığı bu dönemde adayların gösterdiği çabayı takdirle karşıladığını vurguladı.