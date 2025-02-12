Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı görevine atanan Mutlu Tanrıkulu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Basın İlan Kurumu (BİK) Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez, iş birliği içerisinde çalışmaktan duyacakları memnuniyeti dile getirdi

Basın İlan Kurumu (BİK) Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez, geçtiğimiz hafta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı görevine atanan Mutlu Tanrıkulu’na makamına hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Bursa ile birlikte; Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Yalova illerinin de Basın İlan Kurumu işlerini başarıyla yürüten Osman Başeğmez, Balıkesir basını ile kurdukları iş birliği ve koordinasyonu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile de sağlamaktan duyacakları memnuniyeti dile getirdi. Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez’e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür eden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Mutlu Tanrıkulu, Basın İlan Kurumu ile iş birliği içerisinde olmaktan kendilerinin de memnun olacağını dile getirerek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde Balıkesir’in yerel basınına her zaman destek olacaklarını vurguladı.