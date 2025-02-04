Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu temsilciliklerine yapılan yeni atamaları içeriyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları arasında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine yapılan yeni atamalarda yer aldı.

Buna göre Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine şu isimler atandı:

195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5’inci maddesi gereği gerçekleştirilen atamalar, Basın İlan Kurumu’nun temsilcilik faaliyetlerine güç katacak.