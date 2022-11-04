Toplantı hakkında değerlendirmede bulunan BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç "Toplantılarımızın Kurumumuza, gazetelerimize ve internet haber sitelerimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Termal bir otelde başlayan toplantıda yeni dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirileceği ve 3 gün boyunca istişarelerde bulunacağı kaydedildi.

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