Balıkesir Valiliği himayesinde yürütülen Başarıyı İzleme Geliştirme Projesi’nin Akademik Alan Ödül töreni geniş bir katılımla gerçekleştirildi. 2021-2022 eğitim öğretim yılında LGS, YKS’de dereceye giren öğrencilerle il genelinde geçen yıla göre en fazla ilerleme kaydeden branşlardaki öğretmenler ve sınavda başarı gösteren öğretmenler ödüllendirildi. Törende TEKNOFEST’te derece yapan öğrenci ve öğretmenlere de ödül verildi.

Balıkesir Valiliği himayesinde yürütülen Başarıyı İzleme Geliştirme Projesi’nin Akademik Alan Ödül töreni geniş bir katılımla gerçekleştirildi. 2021-2022 eğitim öğretim yılında LGS, YKS’de dereceye giren öğrencilerle il genelinde geçen yıla göre en fazla ilerleme kaydeden branşlardaki öğretmenler ve sınavda başarı gösteren öğretmenler ödüllendirildi. Törende TEKNOFEST’te derece yapan öğrenci ve öğretmenlere de ödül verildi.

Avlu Kongre Merkezi’ndeki Fatih Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur’un yanı sıra protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan BİGEP Akademik Alan Ödül Töreninde ilk olarak öğrenciler konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’nın açılış konuşmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ve Vali Hasan Şıldak proje hakkında konuşmalar gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı konuşmasında BİGEP hakkında bilgi vererek, projede yapılan çalışmalara değindi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da eğitimdeki başarının artarak devam etmesi için belediye olarak her türlü katkıyı sunacaklarını ifade etti. Yücel Yılmaz okullardaki eksiklerin tamamlanması için gerekenleri yapmaya hazır olduklarını belirterek okul idarecileri ve öğretmenlerin de eğitim kalitesinin güçlenmesi için ellerinden geleni yapmasını istedi. Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ise milli eğitim yapılan yatırımlar hakkında bilgiler vererek AK Parti hükümetlerinin eğitimi önemsediğine dikkat çekti.

Vali Şıldak: “Balıkesir eğitim şehrine dönüşme ruhunun heyecanını yaşıyor”

BİGEP Akademik Alan Ödül töreninde son olarak Vali Hasan Şıldak konuştu. Vali Şıldak

Gerçekten iki yılı geride bıraktık, bu yıl üçüncü yıl. İlk yıl deneme mahiyetinde bir uygulama gerçekleşti. Geçen yıl yarı pandemi koşullarında sürdürülen bir çalışmaydı. Asıl bu yıl çalışmalarımızın sonuçlarını göreceğiz. Öncelikle bütün eğitim camiamıza, ailelerimize, velilerimize, öğretmenlerimize eğitim kadromuza ve çocuklarımıza, sevgili gençlerimize ve çocuklarımıza yeni eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını, başarılar getirmesini temenni ediyorum. Dün itibariyle okullarımızda zil çaldı ve bugün artık ikinci gün. Her şeyin akıcı ve sürekli olduğu gibi eğitim süreci de canlı bir süreç olarak önümüzden akıp gidecek. Ama biz bunu seyretmeyeceğiz. BİGEP eğitim sürecine müdahil olma, müdahil etme, destekleme, gözlemleme, tespit yapma, değerlendirme ve takdir etme sürecidir. Buna biz motivasyon oluşturma, sinerji oluşturma süreci de diyebiliriz. Bir takım ruhuyla hep beraber ilimizin tamamında aynı çalışmayı, aynı anda eş zamanlı olarak büyük bir dinamizm içerisinde sürdürmek de diyebiliriz. Hedefleri belirlemektir diyebiliriz. Bunu farklı yönlerden, farklı şekillerde tanımlayabiliriz. Ama hep birlikte yaptığımız bu çalışmanın en güzel tarafı aslında güzel bir Balıkesir portresi ortaya çıkarıyor. Biz her şeye sahibiz. Sahip olduğumuz belki de en önemli özellik uyumlu çalışabilmemiz, kurumlarımızın yüksek seviyede bir iş birliği gerçekleştirebilme gücü bunu becerebiliyoruz, başarabiliyoruz. Hakikaten o kadar önemli bir husus ki bu aynı uygulamayı BİGEP’le yapmaya çalışıyoruz. Yani BİGEP’te sadece eğitim dünyamız bu alanda çalışan okullarımız, eğitimcilerimiz değil herkes bu süreci takip ediyor. Topluma mal olmuş bir süreç olarak eğitim ilimizin birinci gündem maddesi oluyor. Gerçekten bu oluyor. Ve Balıkesir bir eğitim şehrine dönüşme ruhunun heyecanını yaşıyor” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından gruplar halinde LGS, YKS’de dereceye giren öğrencilerle alanlarında başarılı eğitimcilere ödülleri ve başarı belgeleri verildi.