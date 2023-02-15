Çanakkale’nin Biga Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerini etkilen büyük depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor.

Çanakkale’nin Biga Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerini etkilen büyük depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor.

Bigalı vatandaşların yardımlarının bölgeye sevki için Atatürk Kültür Merkezi’ndeki çalışmalar özveriyle devam ederken, son olarak 3 yardım aracı ve Biga Belediyesi itfaiye ekipleri deprem bölgesine gönderildi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ”Geçtiğimiz hafta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde yıkıcı etki gösteren deprem, tüm ülke olarak her birimizi derinden etkiledi. Çok büyük ölçekte yaşanan depremin ardından yaraları sarmak için bizler de üzerimize düşeni yapmak için aralıksız çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlk andan itibaren Biga’mızdan 21 yardım tırı,4 iş makinesi,1 kamyon,1 otobüs,1 cenaze aracı,1 İtfaiye Hizmet Aracı,1 Ambulans,2 adet konteyner ve 14 adet çadırı deprem bölgesine ulaştırdık. İlk günden itibaren gönüllülerimiz ile birlikte Atatürk Kültür Merkezi’nde yoğun çalışmalar yapıldı. Bunların yanı sıra afet bölgesinden Biga’mıza gelen 166 depremzede kardeşimiz içinde imkanlarımız doğrultusunda elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da yine çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Bu zorlu günleri hep birlikte atlatacağız” dedi.