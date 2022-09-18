Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na Biga Kaymakamlığı ve Biga Belediyesi’nin çelenklerinin sunulmasıyla başlayan törene, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Eren Öztaş, gaziler, okul müdürleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, törende konuşma yaparak Biga’nın kurtuluş mücadelesini özetleyip, “Biga’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünü coşku içinde idrak ederken, bağımsızlığımızın ve geleceğimizin huzur, güven ve güzelliği için mücadele eden, canla başla vatan için hayatlarını ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Köprülü Hamdi Bey’imizi, kurtuluşta emeği geçen tüm büyüklerimizi, aziz şehitlerimiz, gazilerimiz ve tüm isimsiz kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve dua ile anıyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’ın konuşmasının ardından Büyük Taarruz’un 100. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Afyon’dan İzmir’e 16 günde yaklaşık 450 kilometreyi en genç katılımcı olarak yürüyerek tamamlayan Özel Biga Açı Koleji Fen Lisesi öğrencisi Hüseyin Deniz Zeren beraberinde taşıdığı Türk bayrağını ve şehit toprağını Biga Kaymakamı Erdinç Dolu’ya takdim etti.

Programın devamında ise 18 Eylül etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kurtuluş Futbol Turnuvası’na katılan Bigaspor, Adaspor, Çiçeklidedespor ve Kavaklıkspor takımlarına ödülleri takdim edildi. Biga Belediyesi karate karate grubu öğrencilerinin gösterisini sunmasının ardından Biga Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Aylin Arı, Bigalı Mehmet Çavuş şiirini okudu. Biga Belediyesi Halk Oyunları gösterisiyle program sona erdi.