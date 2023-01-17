Biga Belediyesi şehrin ana caddeleri başta olmak üzere ara sokaklardaki yol yenileme ve alt yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Biga Belediyesi şehrin ana caddeleri başta olmak üzere ara sokaklardaki yol yenileme ve alt yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan şehrin ana caddeleri ile ara sokaklarında devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde takip etti. Başkan Erdoğan ilk olarak, yapımı tamamlanan İnönü Caddesi’nde incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Yoğun trafik ve yaya akışına sahip olan ve yaklaşık 1,5 kilometrelik İnönü Caddesi’nde parke taşı döşeme ve tretuvar düzenleme çalışmaları tamamlandı. Vatandaşları ve esnafı ziyaret eden Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, “Bozuk olan ve çokça şikayet aldığımız İnönü Caddemizde yenileme işlemini bitirdik. Kademe kademe tamamlayarak trafiğe açarak ilerlediğimiz İnönü Caddemizin BTM binasının köşesinden Bandırma karayolu kavşağına kadar kaldırım ve yollarının tamamını yeniledik. Şehrimizin en işlek ana caddelerinden olan bu yolumuzda toplam 25.000 metrekarelik düzenleme yaptık. Kaldırımlar ise karosiman karo ile kaplandı. Yolumuz gayet güzel ve kullanışlı oldu. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın memnuniyeti bizleri daha daha da mutlu ediyor” dedi.

Başkan Erdoğan daha sonra, Muammer Aksoy Caddesi’nde başlayan yol yapım çalışmalarını inceledi. Kocabaş Köprüsü ile BTM arasındaki yolun da yenilendiğini ve çalışmaların sürdüğünü söyleyen Başkan Erdoğan, “Biga’da ulaşım kalitesinin artması adına çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin huzur ve rahatı için acil olarak planlanan şehrimizin genelindeki cadde ve sokakları bir bir yeniliyoruz. Elbette ki bu çalışmalar esnasında trafikte aksamalar oluyor. Halkımıza değerli anlayışları için teşekkür ediyorum. inşallah hep beraber yeni yollarımızda konfor içinde ulaşım sağlayacağız. Yayalarımız ve sürücülerimiz çok rahat edecek” diye konuştu.