Çanakkale’nin Biga ilçesinde Ulusal İlkokullar arası Nasreddin Hoca fıkra canlandırma yarışmasına katılan öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen’i ziyaret etti.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Ulusal İlkokullar arası Nasreddin Hoca fıkra canlandırma yarışmasına katılan öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen’i ziyaret etti.

Akşehir Belediyesi tarafından "Nasreddin Hoca Anma Günleri" çerçevesinde düzenlenen 6. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma yarışmasında, Çanakkale’yi temsil eden Sakarya İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen’i makamında ziyaret ettiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen burada yaptığı açıklamada: "Nasreddin Hoca’nın kişiliğinde ülkemiz ve insanını gerçek kültürü ve yapısıyla var. Nasreddin Hoca’nın fıkralarının çocuklarımızın gelişmesinde çok önemli bir yeri olmasından dolayı bu tarz yarışmalarda çocuklarımızın hem özgüvenleri gelişiyor, hem tiyatro kabiliyetleri gelişiyor, hem de milli ve manevi değerlerimizin önemini kavramış oluyorlar. Yarışamaya katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. Ziyarette Okul Müdürü Mustafa Berber öğrencilerin sınıf öğretmenleri de hazır bulundu.