Bigadiç-Balıkesir karayolunda İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili A.O.Ş ve İ.Ş isimli şüpheliler gözaltına alındı. Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuya karşı mücadelesinin hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

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