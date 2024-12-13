Afet ve Acil Durumlar öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranışlara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla, Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. Yıllık plan çerçevesinde, AFAD eğitmenleri ve MEB AKUB öğretmenleriyle birlikte Bigadiç ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu ve Kuva-yı Milliye Anadolu Lisesi’nde afet farkındalık eğitimleri verildi.

Eğitimde Deprem, Tahliye ve KBRN Konuları Ele Alındı

Eğitimlerde, öğrenciler afet anında doğru davranış biçimlerini öğrenirken, özellikle deprem anında “Çök-Kapan-Tutun” hareketi uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca, tahliye, toplanma alanları, doğa kaynaklı tehlikeler, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditler, gönüllülük, insani yardım ve psikososyal destek konularında da bilgi verildi. Katılımcılar, bu kritik durumlarla ilgili farkındalıklarını artıran sergi faaliyetlerine katılarak afetlere karşı bilinçlendirildiler.

Öğrenciler Afetlere Karşı Hazırlıklı Olacak

Bu eğitimlerin amacı, öğrencilerin afet anlarında doğru hareket edebilmesi ve afet sonrası krizlere daha sağlıklı bir şekilde müdahale edebilmesi için bilgi ve becerilerini geliştirmeleriydi. AFAD Balıkesir, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik bu tür etkinliklerin düzenlenmeye devam edeceğini belirtti.