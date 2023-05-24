Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde saniyede 30 litre debiye sahip, 65 derece sıcaklığa sahip jeotermal su bulundu.

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde bulunan sıcak su kaynaklarına bir yenisi daha eklendi. 1071 dönümlük Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin 3 bin dekarlık Höyük bölümünde kurulacak olan Bigadiç Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuyu açma çalışmalarında 65 C sıcaklıkta 30-35 lt/sn debide jeotermal akışkan su elde edildi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Bigadiç Belediyesi tarafından yapılan jeotermal kuyu açma çalışmalarının ilk aşamasında 65 C sıcaklıkta 30-35 lt/sn debide jeotermal akışkan elde edildi.

Saniyede 30 litre ve 65 derece sıcaklığa sahip jeotermal suyun ilçeye hayırlı olacağını kaydeden Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, “Bigadiç’imizde 65 derece sıcaklığında termal kaynak bulundu. Saniyede 30 litre ve 65 derece sıcaklığa sahip jeotermal suyumuz İnşallah ilçemiz için hayırlı olur. Biz ilçemizin sadece bugününü değil 45-50 yıl sonrasını düşünüyoruz. Her geçen gün hedeflerine ulaşan bir ilçe konumuna geldik. Bir yandan devam eden projeleri tamamlarken, diğer yandan yeni projelerimizi hayata geçiriyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın inşası yolunda durmadan, dinlenmeden çalışıyoruz" dedi.