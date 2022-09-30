Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri iki şüphelinin aracında yaptıkları operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri iki şüphelinin aracında yaptıkları operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Bigadiç İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahsın aracında yapılan aramada; bin 28 adet sentetik uyuşturucu hap ve 105 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.