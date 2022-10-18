Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığınca, ilçede iki kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışını yapacakları bilgisine ulaşılmasının ardından JASAT ve KOM destekli operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığınca, ilçede iki kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışını yapacakları bilgisine ulaşılmasının ardından JASAT ve KOM destekli operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Huzur Güven Uygulaması sırasında Bigadiç’te ikamet eden U.S. ve M.Ö. isimli şahısların metamfetamin ve sentetik hap bulundurdukları ve satışını yapacakları duyumunu alan İlçe Jandarma Komutanlığı, bahsi geçen şahıslara operasyon düzenledi. JASAT, KOM ve İstihbarat ekiplerinin birlikte icra ettiği Huzur Güven Uygulaması sonrasında adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilere ait araç durdurularak arama yapıldı. İki şüphelinin araçlarında yapılan aramada 50 gram metamfetamin ile 408 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmek üzere işlemler başlatıldı.