Bigadiç Belediyesi çatısı altında görev yapan işçilerin en düşük maaşı 7 bin 750 TL olarak belirlendi.

Bigadiç Belediyesi çatısı altında görev yapan işçilerin en düşük maaşı 7 bin 750 TL olarak belirlendi.

Bigadiç Belediyesi Taş Evler Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen törene Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Hizmet İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Savaş Dal, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri ve personeli katıldı.

Belediye Başkanı İsmail Avcu, "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep beraber günler aylar çabuk geçiyor ama bu eserler sizin eseriniz çalışmanızın eseri emeğinizin eseri verdiğiniz emek için gösterdiğiniz özveri için gayret için çalışma için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum daha çok çalışacağız, çok çalışacağız, emekleriniz için sağolun var olun" dedi. Başkanı İsmail Avcu, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Rakamı açıklıyorum inşallah, Bigadiç Belediyemizde en düşük personel maaşı 7 bin 750 lira. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar’’ dedi.

Konuşmaların ardından açıklanan 7 bin 750 liranın hayırlı olması temennisi ifade edildi. Hizmet-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Dal, Başkan Avcu’ya hediye takdim ederken, Belediye Başkanı İsmail Avcu tarafından Belediye personeline ikramda bulunuldu.